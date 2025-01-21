Исмаилов одной фразой отреагировал на поражение Нурмагомедова на UFC 311

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Российский боец ММА Магомед Исмаилов поддержал соотечественника Умара Нурмагомедова, который проиграл в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
На турнире UFC 311, состоявшемся в ночь с 18 на 19 января, россиянин единогласным решением уступил американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили и потерпел первое поражение в карьере.
«Ты свое заберешь», — написал Исмаилов в комментариях под одним из постов Нурмагомедова в соцсетях.
В интервью после поединка Нурмагомедов признался, что не мог наносить удары, так как в первом раунде сломал руку.