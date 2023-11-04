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Сегодня, 16:56

Исмаилов потребовал от Минеева билеты на бизнес-класс до Бейрута

Магомед Исмаилов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на поступок Владимира Минеева, который купил ему билеты на самолет до Бейрута (Ливан).

«Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держи уровень», — сообщил Магомед в социальной сети.

В октябре Исмаилов высказался о своей поддержке Палестины в вооруженном конфликте с Израилем, и отметил, что готов принять в нем участие. После этого российский боец Минеев опубликовал фото купленных билетов до Бейрута для Магомеда.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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