Исмаилов: «У Газиева есть все, чтобы быть на одном уровне с Волковым и Павловичем»

Тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал победу Шамиля Газиева над Томасом Петерсоном в рамках турнира UFC Fight Night 250.

«Если человек оступился, это ни о чем не говорит. После поражения он может в разы лучше драться, если правильно с командой подойдет к тренировкам. Увидят недоработки и недостатки, требующие внимания. Это уже покажут бои, а так у него есть все, чтобы быть на одном уровне с Александром Волковым и Сергеем Павловичем: физические данные, сила, мощь, удар. Это он и должен показывать в боях», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC Fight Night 250 Шамиль Газиев техническим нокаутом в первом раунде победил Томаса Петерсона. Теперь на счету Газиева 14 побед и одно поражение. В активе Петерсона девять побед и три поражения.