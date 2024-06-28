Исмаилов считает, что у Волкова есть все шансы взять реванш у Аспиналла и Гана

Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мыслями о возможных поединках Александра Волкова с Сирилом Ганом и Томом Аспиналлом.

«Этим соперникам он проиграл, поэтому поражения надо закрыть. Конечно, интереснее Аспиналл, потому что у него временный пояс. Мы хотим, чтобы наш боец стал чемпионом. Желаем победы Александру. У него все для этого есть: правильная тактика, команда и тренер по стилю, который понадобится для дальнейших побед. Хорошо на него действует», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 23 июня Волков единогласным решением судей победил Сергея Павловича. Всего на счету 35-летнего россиянина 38 побед и 10 поражений в ММА.