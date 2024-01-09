Исмаилов считает, что в бою Царукяна и Оливейры нет фаворита

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, отметил, что в бою Армана Царукяна и Чарльза Оливейры трудно назвать фаворита.

«Оба очень сильные бойцы. Могу сказать, за кого я болею — отдаю предпочтение Царукяну, но понимаю, что Оливейра тоже очень сильный боец. Даже не могу прогнозировать, шансы 50 на 50. У обоих хорошая борьба и грэпплинг, Царукян не уступает в стойке. В общем, у каждого свои сильные стороны. Если Арман победит, UFC может раскрутить его бой с Махачевым. Первое противостояние было тяжелым для Ислама. Он одержал трудовую победу и вырос с того времени. Царукян тоже показывает прогресс в боях, поэтому их реванш будет громким событием. Если победит Оливейра, то он выиграет второй бой после поражения. Этот реванш тоже интересен лично для меня, хотя многие не видят бразильца в качестве оппонента Махачева. Я наоборот вижу его опасным соперником. Во втором бою Исламу будет намного тяжелее», — приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева.