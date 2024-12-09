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Сегодня, 05:45

Исмаилов: «Евлоев справился с задачами, которые перед ним» поставил Стерлинг»

Даниил Аршавский
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Российский тренер Рамзан Исмаилов прокомментировал победу Мовсара Евлоева над американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310.

8 декабря 30-летний россиянин победил Стерлинга единогласным решением судей.

«Если оценивать профессионально, встреча получилась отличной. Оба молодцы. Евлоев справился с теми задачами, которые перед ним поставил соперник. Мы увидели хорошую борьбу и умение не паниковать в тяжелой ситуации, а искать выход из нее», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

На счету Евлоева 19 побед в 19 поединках на профессиональном уровне.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
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