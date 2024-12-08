Исмаилов заявил, что Волкова засудили в бою с Ганом

Тренер Рамазан Исмаилов считает, что Александр Волков должен был стать победителем поединка с Сирилом Ганом.

«Засудили Волкова. Чуть-чуть Александр был лучше. Первые два раунда близкие. Могли дать в любую сторону. Их надо пересмотреть и проанализировать. При всех равных прочих, третий раунд в анализе не нуждается. Волков забрал уверенно. Доминировал и наносил удары, вплоть до гонга находился сверху. Поэтому должна была быть победа Волкова. Александр прибавил в борьбе. Видно, что работает и усердствует. Я и не думал, что он сможет выступить так хорошо», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В поединке на турнире UFC 310 Ган победил Волкова раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28). После боя россиянин раскритиковал женщину-судью, отдавшую второй раунд французу.