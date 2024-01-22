Адесанья — о дю Плесси: «Поздравляю, мой африканский брат, но я протестирую тебя»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) дал понять, что готов подраться с новым чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (21-2).

«Он использовал это (свою борьбу. — Прим. «СЭ») в конце, что было умно с его стороны, чтобы украсть раунды. По моим оценкам, я отдал ему третий, четвертый, пятый раунды, и теперь он четвертый африканский чемпион в истории UFC. Так что поздравляю тебя, мой африканский брат, Дрикус дю Плесси. Я очень рад за него, мне нравится его история и все такое, но я протестирую его», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Дю Плесси победил Шона Стрикленда (28-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.