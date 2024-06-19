Адесанья: «Волков победит Павловича»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) считает, что шестой номер рейтинга в тяжелом весе Александр Волков (37-10) одолеет третьего номера рейтинга в тяжелом весе Сергея Павловича (18-2) решением судей.

«Волков всегда опасен, но этот чертов парень Павлович... Не стоит прикасаться к нему. Я не помню, чтобы он боролся, но я уверен, что он умеет это делать. Но его взрывная сила и удары... У него очень тяжелые кости. Волков умеет работать на дистанции в самом начале боя, но когда он устает, соперники подбираются ближе. Бой продлится три раунда? Я ставлю на Волкова. Он победит решением судей», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.