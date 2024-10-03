Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:10

Адесанья: «В бою с Дю Плесси мне просто хотелось повыпендриваться»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья объяснил, почему проиграл Дрикусу Дю Плесси в титульном поединке.

«Был момент, когда я не мог работать ногами, — сказал Адесанья на The Adam Carolla Show. — Я что-то сделал и поскользнулся. А потом показал на канвас и сказал: «Это не ты, а канвас». Но в тот момент мне не нужно было этого делать. Послушайте, это игра. Я ошибся, виноват, но не был так привязан к результату. Мне просто хотелось повыпендриваться. Я на самом деле хотел подраться, это был хороший бой. Я получил удовольствие».

На турнире UFC 305 Адесанья проиграл Дрикусу Дю Плесси техническим нокаутом в четвертом раунде.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000
Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Сегодня
Вчера
Неделя