Адесанья: «Алекс Перейра — особенный человек»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) прокомментировал свое противостояние с действующим чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (10-2).

«Честно говоря, он особенный боец, — сказал Адесанья Деметриусу Джонсону в эфире MightyCast. — Он особенный. Я всегда буду уважать его за то, что он проделал в своей жизни и спорте. Я благодарен ему, потому что бои с ним многому меня научили и я понял, куда я могу двигаться.

В нашем первом поединке в Китае я думал, что победил. Даже он думал, что я победил. Во втором бою я его переигрывал, но он меня нокаутировал. В Нью-Йорке я вновь его побеждал, и он вновь меня достал. Я знал, что могу победить этого парня. Прежде всего я хотел доказать это самому себе. Поэтому в Майами я был настроен по-другому. В том лагере мне пришлось погрузиться во тьму. Люди, которые меня знали, понимали, что я стал другим».

Адесанья в последнем бою с Перейрой победил нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 апреля 2023-го на UFC 287 в Майами, США.