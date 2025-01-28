Исраэль Адесанья против Нассурдина Имавова: дата и место проведения боя UFC Fight Night 250

Адесанья и Имавов подерутся на турнире UFC Fight Night

Исраэль Адесанья (Нигерия) и Нассурдин Имавов (Франция) встретятся на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 января. Турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной кард начнется в 20.00 по московскому времени, а бой средневесов Адесаньи и Имавова возглавит вечер ММА.

Адесанья является экс-чемпионом UFC. В его профессиональном рекорде 24 победы и четыре поражения. В предыдущем поединке Исраэль уступил Дрикусу Дю Плесси.

Имавов одержав 15 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных ММА. В предыдущем бою уроженец Хасавюрта одолел Брендана Аллена.

В прямом эфире поединок покажут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», канал «Матч! Боец». Трансляция также будет доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.