Исраэль Адесанья против Нассурдина Имавова: дата и место проведения боя UFC Fight Night 250

Сегодня, 22:30
Исраэль Адесанья (Нигерия) и Нассурдин Имавов (Франция) встретятся на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 января. Турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной кард начнется в 20.00 по московскому времени, а бой средневесов Адесаньи и Имавова возглавит вечер ММА.
Адесанья является экс-чемпионом UFC. В его профессиональном рекорде 24 победы и четыре поражения. В предыдущем поединке Исраэль уступил Дрикусу Дю Плесси.
Имавов одержав 15 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных ММА. В предыдущем бою уроженец Хасавюрта одолел Брендана Аллена.
В прямом эфире поединок покажут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», канал «Матч! Боец». Трансляция также будет доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.