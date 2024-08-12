Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:20

Адесанья: «У дю Плесси мышление колониста»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) раскритиковал чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2), который назвал себя «первым африканским чемпионом UFC», а также рассказал, что он сосредоточился на более здоровом питании и надлежащем количестве сна.

«Я определенно эволюционировал, — сказал Адесанья в интервью TMZ Sports. — Я просто трачу время на то, чтобы исцелить себя: разум, тело и дух. Я очень терпеливый человек, поэтому могу просто сидеть, наблюдать и строить планы. Теперь я живу как настоящий спортсмен.

В противостоянии с дю Плесси нет ничего личного. Я просто хочу, чтобы он взял на себя ответственность за свои высказывания. Дрикус говорил: «Я тренируюсь в Африке, я делаю это в Африке». Такие люди, как я и Абдул Разак Альхассан, вынуждены бежать из нашей собственной страны из-за лучшей возможности.

Он никогда этого не поймет, потому что он живет за гребаными воротами своей привилегированной жизни в Южной Африке. Это не похоже на историю Франсиса [Нганну], которому пришлось пересечь пустыню, чтобы отправиться тренироваться за океан. Вы не можете назвать его настоящим африканским чемпионом, потому что он тренировался не в Африке?

Даже если бы Франсис не был чемпионом, если бы я не был чемпионом, если бы Камару [Усман] не был чемпионом, он [дю Плесси] никогда бы не стал чемпионом. Мы проложили ему путь. Можно было сказать, что для него большая честь выйти из числа легенд африканских чемпионов, которые выступали в UFC. Но он пытается присвоить все заслуги себе. Это мышление колониста. Он не понимает ошибочности своего пути, но я укажу ему путь».

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Снуп Догг, хладнокровные стрелки и неудачная покупка кокаина. Главные мемы Олимпиады
Не стало почетного президента ФФККР Валентина Писеева
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Барко - не волшебник, а проклятие нулями продолжается. Что случилось в матче «Спартак» - «Ахмат»
Алаудинов заявил о рекордных потерях ВСУ на курском направлении
В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Фицо и Трампа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волкановски: «Адесанья нокаутирует дю Плесси, как он нокаутировал Уиттакера»

Двалишвили: «Тренер О'Мэлли не мужчина. При встрече я ударю его по лицу»