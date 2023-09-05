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Сегодня, 10:14

Адесанья дал прогноз на бой Чимаева и Косты: «Буду болеть за Хамзата»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что будет поддерживать Хамзата Чимаева (12-0) в бою с Пауло Костой (14-2).

«Я не знаю, кто победит, но думаю, что если я и буду отдавать кому-то предпочтение, то Хамзату чуть больше, — сказал Адесанья в интервью MMA Fighting. — Потому что мне нравится новая кровь. Я просто заставил Пауло выглядеть легким оппонентом, но поверьте мне, с ним будет тяжело. Это тяжелый бой. В этом бою я больше болею за Хамзата».

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Исраэль Адесанья
Паулу Коста
Хамзат Чимаев
UFC
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