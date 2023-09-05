Исраэль Адесанья: «Планирую победить Стрикленда сабмишном»

Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что хотел бы хоть раз в карьере победить сабмишном.

«Я определенно хочу засабмитить пару человек, — сказал Адесанья в интервью TSN. — Я устраивал «бои вечера», у меня были отличные выступления, у меня были поражения, у меня были камбэки, отличные камбэки. Теперь я хочу показать свой грэпплинг.

Чего я хочу в своей карьере? Сабмишн, я определенно хочу победить сабмишном. Возможно, это будет в этом бою [со Стриклендом]. Я знаю, что он собирается бороться. Было бы глупо не делать этого. Я знаю, что он будет пытаться все смешивать. Он собирается нюхать промежность. Вот что он собирается делать. У него умные тренеры, и они обязательно вдолбят ему это. Я знаю, что они говорили об этом, а он такой: «Что? Нюхать промежность? Я собираюсь драться в стойке». Вы действительно думаете, что он будет со мной боксировать?»

Адесанья подерется с Шоном Стриклендом (27-5) 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.