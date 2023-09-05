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Сегодня, 12:35

Адесанья: «Школа мало чему учит. Там куча бесполезной информации»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) считает, что знания, полученные в школе, ему практически не пригодились во взрослой жизни.

«К черту школу, — приводит слова Адесаньи Bloody Elbow. — Я даже не знаю, почему у нас до сих пор существует эта чертова, просто устаревшая концепция школы, чтобы просто воспитывать рабочих. Мы знаем, для чего была создана эта школа. Почему мы притворяемся? Мы знаем, что школа была создана для того, чтобы создавать рабочих.

Братан, что за хрень? «X»? Я вот, например, никогда не знал, что такое «x». Ни хрена не знаю. Куча бесполезной информации, переданной мне в школе. А я плохо учился, потому что плохо запоминал. Я ничему не научился, просто все забросил.

Честно говоря, школа мало чему учит. Там учат основам. Я понимаю математику, английский, все такое. Но когда дело доходит до обществознания, алгебры и вычислений, я спрашиваю себя: а ты собираешься использовать это в реальном мире? Так что к черту школу.

Я планирую, что, когда у меня будут дети, я найму репетитора, который будет заниматься с ними с самого раннего возраста — дома, скажем, с 9 утра до часа дня. И у них будет час на выполнение домашнего задания, а в остальное время мы просто будем развлекаться.

Но потом они будут заниматься физкультурой. Потому что я хочу убедиться, что они знают свое тело. Будут заниматься джиу-джитсу, чтобы они общались с другими детьми и не были социально зажатыми. Вы же не хотите вырастить каких-то чертовых бездельников, у которых нет никаких социальных навыков. Но я хочу убедиться, что у них есть такие навыки, взаимодействуя с другими детьми через физкультуру, джиу-джитсу или другие виды деятельности. И они будут заниматься этим каждый день.

Но школа? Идти туда, отмечаться, сидеть? Смотреть, как учитель пишет какую-то хрень на доске и писать, писать, писать? Там никто не учит. Буквально некоторые из этих людей приходят туда только для того, чтобы в будущем получать зарплату. Я видел это. Я работал в школе. Вы просто видите их там, они пишут на доске всякую ерунду».

Адесанья подерется с Шоном Стриклендом (27-5) 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Исраэль Адесанья
UFC
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