Источник: судебные приставы арестовали имущество Хабиба на 79 миллионов рублей

Судебные приставы наложили арест на имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, в список входят семейный дом Хабиба в Дагестане и шесть автомобилей. Предварительной причиной ареста имущества стал долг россиянина в 302 миллиона рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Ранее сообщалось, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова и закрыла несколько фирм бойца, одна из которых занималась туризмом.

35-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года, не потерпев ни одного поражения и одержав 29 побед в ММА.