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17 октября, 23:40

Источник: Умар Нурмагомедов проведет бой с Сонгом Ядонгом 14 декабря

Руслан Минаев
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов узнал имя будущего соперника.

По информации Red Corner MMA, его следующим оппонентом станет китаец Сонг Ядонг.

Нурмагомедов за карьеру одержал 18 побед в 18 боях. В UFC 28-летний россиянин выиграл шесть поединок, в последнем из них одержав победу над Кори Сэндхагеном 3 августа 2024 года.

27-летний Сонг Ядонг в последнем поединке проиграл россиянину Петру Яну 9 марта 2024 года. Китаец за карьеру одержал 21 победу, потерпел 8 поражений, на его счету также 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Сонг Ядонг
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА

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