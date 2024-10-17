Источник: Умар Нурмагомедов проведет бой с Сонгом Ядонгом 14 декабря

17 октября, 23:40
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов узнал имя будущего соперника.
По информации Red Corner MMA, его следующим оппонентом станет китаец Сонг Ядонг.
Нурмагомедов за карьеру одержал 18 побед в 18 боях. В UFC 28-летний россиянин выиграл шесть поединок, в последнем из них одержав победу над Кори Сэндхагеном 3 августа 2024 года.
27-летний Сонг Ядонг в последнем поединке проиграл россиянину Петру Яну 9 марта 2024 года. Китаец за карьеру одержал 21 победу, потерпел 8 поражений, на его счету также 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.