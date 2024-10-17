Источник: Умар Нурмагомедов проведет бой с Сонгом Ядонгом 14 декабря

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов узнал имя будущего соперника.

По информации Red Corner MMA, его следующим оппонентом станет китаец Сонг Ядонг.

Нурмагомедов за карьеру одержал 18 побед в 18 боях. В UFC 28-летний россиянин выиграл шесть поединок, в последнем из них одержав победу над Кори Сэндхагеном 3 августа 2024 года.

27-летний Сонг Ядонг в последнем поединке проиграл россиянину Петру Яну 9 марта 2024 года. Китаец за карьеру одержал 21 победу, потерпел 8 поражений, на его счету также 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.