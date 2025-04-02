Источник: Волков встретится с Алмейдой на турнире UFC в Атланте

Россиянин Александр Волков может провести поединок против бразильца Жаилтона Алмейды на турнире UFC Fight Night, который состоится 15 июня в Атланте, сообщает обозреватель Лео Гимараес.

По данным источника, поединок между спортсменами пока находится в разработке.

36-летний Волков свой последний бой провел в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Он проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.

33-летний Алмейда в январе 2025 года победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 311.