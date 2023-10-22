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Сегодня, 11:30

Кадыров отреагировал на просьбу Чимаева отправиться в Палестину: «Сердце истинного мусульманина»

Рамзан Кадыров и Хамзат Чимаев.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал речь бойца Хамзата Чимаева, который после победы над Камару Усманом на турнире UFC 294 попросил отправить его в Палестину.

«У Хамзата получилась трогательная победная речь. Первые слова нашего брата были в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении. Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина. Это заслуживает глубокого уважения», — написал Кадрыров на своей странице в VK.

Хамзат Чимаев. Чимаев с трудом победил экс-чемпиона UFC. В углу Хамзату помогали сыновья Рамзана Кадырова

21 октября Хамзат после боя обратился к Кадырову на чеченском языке: «Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте отправиться сражаться за Палестину».

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Рамзан Кадыров
Хамзат Чимаев
UFC
17
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