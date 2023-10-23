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Сегодня, 09:40

Кадыров подарил Чимаеву дорогой автомобиль за победу на турнире UFC 294

Виктория Кравченко
Хамзат Чимаев.
Фото AFP
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзату Чимаеву дорогой автомобиль после его победы над американцем Камару Усманом на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби.

Боец опубликовал фото с подарком в своей соцсети.

Ранее Кадыров прокомментировал победу Чимаева, назвав его бой украшением вечера.

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
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