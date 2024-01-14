Кадыров прокомментировал победу Анкалаева нокаутом над Уокером

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу российского полутяжеловеса UFC Магомедова Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером.

«Друзья! Порадовал своей блестящей победой представитель РБК «Ахмат» Магомед Анкалаев. В рамках главного события вечера ММА он провел свой захватывающий поединок под эгидой UFC Vegas 84 в американском Лас-Вегасе против Джонни Уокера из Бразилии.

Словно терпеливый и расчетливый охотник, Магомед Анкалаев прекрасно контролировал весь первый раунд, успешно противостоял многочисленным атакам Уокера. Второй раунд оказался последним в их встрече. Точку поставил молниеносный удар Магомеда и добивание. Технический нокаут судьи зафиксировали на 2-й минуте 42-й секунде второго отрезка встречи.

Я поздравляю Магомеда Анкалаева с блестящей досрочной победой над опытным и сильным соперником! Я уверен, что в ближайшем будущем Магомед поборется за чемпионский титул UFC. У него есть для этого все шансы и прекрасный бойцовский арсенал. Желаю ему удачи в дальнейшей спортивной карьере! Ахмат-Сила!» — написал Кадыров в соцсетях.

Анкалаев нокаутировал Уокера во втором раунде пятираундового боя. Бойцы возглавили турнир UFC Fight Night 234, который проходил в ночь на 14 января в Лас-Вегасе.