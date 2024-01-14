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Сегодня, 23:40

Кадыров прокомментировал победу Анкалаева нокаутом над Уокером

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу российского полутяжеловеса UFC Магомедова Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером.

«Друзья! Порадовал своей блестящей победой представитель РБК «Ахмат» Магомед Анкалаев. В рамках главного события вечера ММА он провел свой захватывающий поединок под эгидой UFC Vegas 84 в американском Лас-Вегасе против Джонни Уокера из Бразилии.

Словно терпеливый и расчетливый охотник, Магомед Анкалаев прекрасно контролировал весь первый раунд, успешно противостоял многочисленным атакам Уокера. Второй раунд оказался последним в их встрече. Точку поставил молниеносный удар Магомеда и добивание. Технический нокаут судьи зафиксировали на 2-й минуте 42-й секунде второго отрезка встречи.

Я поздравляю Магомеда Анкалаева с блестящей досрочной победой над опытным и сильным соперником! Я уверен, что в ближайшем будущем Магомед поборется за чемпионский титул UFC. У него есть для этого все шансы и прекрасный бойцовский арсенал. Желаю ему удачи в дальнейшей спортивной карьере! Ахмат-Сила!» — написал Кадыров в соцсетях.

Анкалаев нокаутировал Уокера во втором раунде пятираундового боя. Бойцы возглавили турнир UFC Fight Night 234, который проходил в ночь на 14 января в Лас-Вегасе.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
Рамзан Кадыров
UFC
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