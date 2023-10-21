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Сегодня, 21:30

Усман — Чимаев: смотреть бесплатно прямую трансляцию боя UFC 294

Бой Усман — Чимаев на турнире UFC 294 начнется 21 октября после 22:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Поединок в среднем весе между чеченцем, представляющим ОАЭ (ранее выступал под флагом Швеции), Хамзатом Чимаевым и американцем Камару Усманом пройдет 21 октября, в субботу. Мероприятие в Абу-Даби (ОАЭ) состоится на арене «Этихад» в рамках турнира UFC 294. Бой станет соглавным событием вечера. Ориентировочное время начала — 22.30 по московскому времени.

Изначально Чимаев должен был встретиться с бразильцем Пауло Костой, с которым у них давний конфликт, то теперь чеченский боец сразится против 36-летнего бывшего чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Камару Усмана.

Коста был готов провести поединок, но врачи не допустили его по медицинским показаниям: Пауло перенес операцию на локте, после чего заразился стафилококком. Камару согласился выйти на замену за 10 дней до турнира.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет основной кард UFC 294 (с 21.00), также лайв будет доступен на сайте холдинга. По платной подписке турнир доступен в полном объеме в сервисе UFC Fight Pass.

29-летний Чимаев провел в ММА 12 поединков (все они завершились победой). В последнем бою, который проходил на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года, Хамзат досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда.

На счету 36-летнего Усмана в ММА — 23 боя, 20 побед и три поражения. Американец завоевал титул UFC в 2019 году и успешно провёл пять защит, после чего проиграл нокаутом британцу Леону Эдвардсу.

UFC 294: расписание и результаты боев турнира Махачев — Волкановски

Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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