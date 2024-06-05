Камару Усман хочет подраться с Порье: «Это будет просто фантастика»

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) признался, что он готов встретиться с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8).

«Я не делаю на этом акцент, но если Дастин захочет перейти в более тяжелый вес... Наш бой был бы интересным. Я не бросаю вызов Порье. Но это было бы настоящее зрелище. Если мне доведется драться с таким парнем, как Дастин, это будет просто фантастика», — сказал Усман на Pound 4 Pound Podcast.

Ислам Махачев (26-1) 1 июня победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.