Камару Усман раскрыл секрет популярности Шона О'Мэлли

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе UFC Камару Усман (20-3) считает, что американский боец Шон О'Мэлли не играет на камеру, он такой, какой он есть.

«Шон О'Мэлли — один из тех ребят, которых я действительно люблю. Мне нравится наблюдать за ним. Мне нравится, как он себя ведет, — сказал Усман на шоу DC & RC. — Мы живем в таком обществе, где часто слава приходит к тебе раньше успеха, и очень редко, когда ты добиваешься успеха.

Шон действительно уверен в себе.? Он любит сидеть дома, любит тренироваться, любит курить и веселиться. Он любит играть в видеоигры. Так уж получилось, что сейчас в обществе большинство таких людей, поэтому он нашел отклик".

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.