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Сегодня, 13:15

Камару Усман: «Я в отпуске, но у меня еще много сил»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) рассказал, что он рано или поздно вновь подерется за титул чемпиона.

«Я не болею ни за кого [в бою Эдвардса и Мухаммада]. Я сделаю все, чтобы заслужить бой за титул, и он состоится. Неважно, кто мой соперник — «Бугимен» сейчас в отпуске. У меня еще много сил, и я докажу, что я один из лучших, если не лучший в мире.

Рано или поздно я получу шанс подраться за титул. И мне все равно, будет ли это бой с Леоном. Я уже побеждал Леона и готов повторить это. Будет ли это Леон или Белал Мухаммад, не имеет значения», — сказал Усман на подкасте Pound 4 Pound.

Хамзат Чимаев (13-0) победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.

Камару Усман
UFC
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