Камару Усман рассказал, как получил предложение подраться с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-3) заявил, что взволнован его предстоящим поединком с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Очевидно, что для меня нет ничего нового в том, что я оказался в таком положении, что мне пришлось лететь через весь мир за девять дней и сделать это, — сказал Усман в интервью TMZ Sports. — Люди забывают, что раньше я делал это менее чем за шесть дней, так что ничего нового. Бойцы дерутся. Когда мне позвонили, я, кажется, только что ушел с тренировки. Я ухожу с тренировки, и тут мне звонит Али [Абдель-Азиз], и я сразу же радуюсь, это как я сейчас буду радоваться тому, что могу выиграть джекпот в миллиард долларов в лотерею. Я звоню своим тренерам и предлагаю им эту идею, и никто меня не отговаривает. Я решил, что нужно поспать и уже с ясной головой принять решение. И на следующий день я проснулся с мыслью «давай готовиться». Я написал Али: «Давай сделаем это».

Чимаев и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет со-главным событием вечера.