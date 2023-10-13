Камил Гаджиев: «Чимаеву будет сложно против Усмана, но есть два нюанса»

Сегодня, 14:15
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой Хамзата Чимаева против Камару Усмана.
«Ему будет сложно против Камару Усмана, но есть два нюанса. Я при этом сказал, что ему будет сложно в пятираундовом бою, потому что я предполагал, что бой Чимаев — Усман должен быть главным, тогда он был бы пятираундовым. В трехраундовом бою это повышает шансы Хамзата, но они 50 на 50. Усман сейчас тоже не в лучшей форме, Хамзат продолжает, наверное, набирать. Да, Чимаев — фаворит, но с незначительным перевесом», — сказал Гаджиев «СЭ».
Чимаев и Усман сразятся в турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.