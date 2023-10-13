Камил Гаджиев: «Чимаеву будет сложно против Усмана, но есть два нюанса»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой Хамзата Чимаева против Камару Усмана.

«Ему будет сложно против Камару Усмана, но есть два нюанса. Я при этом сказал, что ему будет сложно в пятираундовом бою, потому что я предполагал, что бой Чимаев — Усман должен быть главным, тогда он был бы пятираундовым. В трехраундовом бою это повышает шансы Хамзата, но они 50 на 50. Усман сейчас тоже не в лучшей форме, Хамзат продолжает, наверное, набирать. Да, Чимаев — фаворит, но с незначительным перевесом», — сказал Гаджиев «СЭ».

Чимаев и Усман сразятся в турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.