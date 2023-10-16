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Сегодня, 07:35

Камил Гаджиев: «Дебют Вартаняна в UFC может случиться ближе к зиме»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) может дебютировать в UFC до конца года.

«Прав ли я, предполагая, что Эдуарда Вартаняна можно считать лучшим из бойцом, выступающим в России? — написал Гаджиев в соцсетях. — Конечно, это всегда предмет спора, или даже дело вкуса, ведь многие из болельщиков считают, что лучшим может быть только тяжеловес, то есть самый сильный, кто-то топит за проспектов с нулем в графе поражений, но я сделал вывод на основе последних выступлений Эдика, то есть победы в восьмерке АСА в самом конкурентом из весов — 70,3 [килограммов].

Что дальше? Я очень хотел бы посмотреть его выступление в UFC, для топов легкого дивизиона он станет хорошей проверкой. А лучший промоушен мира, в свою очередь, даст ответ на вопрос «так ли хорош Вартанян?» Как я понял из беседы, этот дебют может случиться ближе к зиме. Ваш прогноз на его выступление?"

Вартанян победил Артема Резникова (24-7) техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.

Камил Гаджиев
Эдуард Вартанян
UFC
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