Гаджиев: «Бой Волкова и Гана? Отличное время, чтобы взять реванш»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о бое между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом на турнире UFC 308.

«Удачное время, чтобы взять реванш. Ган мог морально посыпаться после поражения от Джона Джонса, а у Волкова психологический подъем после победы над Сергеем Павловичем. Психология решает многое. Один с горы идет, второй в гору поднимается. Казалось бы, Ган круче по скиллам, что показал первый бой, но психология может выровнять ситуацию. Скажи мне об этом поединке полгода назад, я бы ответил: «Ничего нового, Саня проиграет». Сейчас еще вопрос. Волков в себя поверил», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.