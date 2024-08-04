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Сегодня, 10:50

Гаджиев: «Бой Волкова и Гана? Отличное время, чтобы взять реванш»

Руслан Минаев
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о бое между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом на турнире UFC 308.

«Удачное время, чтобы взять реванш. Ган мог морально посыпаться после поражения от Джона Джонса, а у Волкова психологический подъем после победы над Сергеем Павловичем. Психология решает многое. Один с горы идет, второй в гору поднимается. Казалось бы, Ган круче по скиллам, что показал первый бой, но психология может выровнять ситуацию. Скажи мне об этом поединке полгода назад, я бы ответил: «Ничего нового, Саня проиграет». Сейчас еще вопрос. Волков в себя поверил», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.

Тяжеловесы проведут бой на турнире UFC 308, который пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков (единоборства)
Камил Гаджиев
Сирил Ган
UFC
ММА
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