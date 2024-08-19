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Сегодня, 13:57

Гаджиев: «Дю Плесси и Адесанья не удивили бы Минеева и Исмаилова»

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Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что новозеландец Исраэль Адесанья и южноафриканец Дрикус дю Плесси не продемонстрировали выдающихся навыков в поединке за звание чемпиона UFC в среднем весе.

«Оба смотрелись так себе. Мне кажется, в этой весовой категории есть интересные ребята, например, в том же PFL, и они точно есть в России. Ни дю Плесси, ни Адесанья не смогли бы удивить ни того ни другого. Они бы и Минеева не удивили, Магомеда Исмаилова», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Бой между Адесаньей и дю Плесси состоялся в ночь на 18 августа и завершился победой южноафриканца в четвертом раунде после применения удушающего приема.

На счету дю Плесси 22 победы и 2 поражения в карьере. У Адесаньи 24 выигранных поединка при 4 неудачах.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Камил Гаджиев
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