Гаджиев: «Дю Плесси и Адесанья не удивили бы Минеева и Исмаилова»

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что новозеландец Исраэль Адесанья и южноафриканец Дрикус дю Плесси не продемонстрировали выдающихся навыков в поединке за звание чемпиона UFC в среднем весе.

«Оба смотрелись так себе. Мне кажется, в этой весовой категории есть интересные ребята, например, в том же PFL, и они точно есть в России. Ни дю Плесси, ни Адесанья не смогли бы удивить ни того ни другого. Они бы и Минеева не удивили, Магомеда Исмаилова», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Бой между Адесаньей и дю Плесси состоялся в ночь на 18 августа и завершился победой южноафриканца в четвертом раунде после применения удушающего приема.

На счету дю Плесси 22 победы и 2 поражения в карьере. У Адесаньи 24 выигранных поединка при 4 неудачах.