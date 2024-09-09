Гаджиев — о потенциальном бое Рахмонова и Усмана: «Шавката ждет то, чего в его карьере еще никогда не было»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слухи о возможном бое между третьим номером рейтинга в полусреднем весе Шавкатом Рахмоновым (18-0) и экс-чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом (20-4).

«В разработке находится бой Камару Усмана и Шавката Рахмонова. Видимо, Белал Мухаммад с Шавкатом драться не будет. Камару Усман и Шавкат Рахмонов подерутся, и тот, кто выиграет, будет иметь право сообщать всему миру о том, что Белал или дерется с ним, или, будьте добры, передайте пояс. Логично ли это? Я считаю, что абсолютно да. Шавкат, конечно, сегодня ближе к титульному бою, чем Камару Усман, но за былые заслуги Усману можно и титульник дать в случае победы над Шавкатом.

Бой сложнейший для обоих. Камару не будет легкой прогулкой. Да, это не тот Камару, который доминировал в полусреднем весе года три-четыре назад, но это серьезнейшая оппозиция. Это будет, скорее всего, главный бой вечера, значит, пять раундов. Значит, Шавката ждет то, чего в его карьере еще никогда не было», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Хамзат Чимаев (13-0) победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.