Гаджиев отреагировал на анонс боя между Махачевым и Гейджи

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на анонс боя между Исламом Махачевым и Джастином Гейджи, который состоится в июне.

«Я не считаю бой Махачева и Гейджи конкурентным. Несмотря на то, что Гейджи сейчас в неплохой форме. В целом Ислам боец другого уровня. Бой Джастина с Хабибом стал очень показательным. Против таких ребят как Хабиб и Ислам у Гейджи нет шансов», — сказал Гаджиев «СЭ».

32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение за всю карьеру в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

У 35-летнего Гейджи 25 побед и 4 поражения в карьере. Американец занимает второе место в рейтинге UFC в легком весе.