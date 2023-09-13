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Сегодня, 12:16

Камил Гаджиев отреагировал на арест братьев Асхабовых в Таиланде

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал арест бойца UFC Хусейна Асхабова (23-1) в Таиланде, который подозревается в похищении и пытках человека.

«В Таиланде, конечно, шутки с законом плохи, — сказал Гаджиев «СЭ». — Я никого не выгораживаю, да и вообще не знаю подробностей. Пока у меня информации нет, но обычно вымогательство происходит так: ты кому-то дал деньги, а их вовремя не возвращают или человек где-то накосячил. Ты за своими деньгами приходишь, а человек не понимает. Ты сажаешь его в машину, чтобы куда-то отвезти, в место, где он лучше поймет, и в этот момент тебя задерживает полиция. Получается, что ты и вымогатель, и похититель, но на самом деле ты просто хотел забрать свое.

Не удивлюсь, если здесь эта история. Но если ты попался, значит, уже неправильно что-то сделал. Надо понимать, где ты находишься. Таиланд — вообще такая страна... Я каждый год там бываю, и нас пугают: «Ни в коем случае не нарушайте закон».

Асхабов задержан в Таиланде по подозрению в похищении и пытках человека. Вскоре после этого UFC отменила Асхабову бой Даниэлем Пинедой (28-15), который должен был состояться 7 октября на UFC Fight Night 226 в Лас-Вегасе, США.

Камил Гаджиев
Хусейн Асхабов
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