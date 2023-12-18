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Сегодня, 18:45

Гаджиев о победе Эдвардса в премии World MMA Awards: «Главное, что Махачев стал первым в рейтинге вне зависимости от веса»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу британца Леона Эдвардса в номинации «Лучший боец 2023 года» на церемонии вручения наград World MMA Awards.

«Если сравнивать этот год Эдвардса и Махачева, то оба провели два чемпионских боя и дважды защитили пояс. Возможно, Эдвардс забрал награду, потому что дрался с двумя разными оппонентами. А вообще, Эдвардс и Махачев находятся очень близко, если брать достижения. Пусть в этом году награду заберет Леон. Главное, что Махачев занял первое место в рейтинге Pound for Pound», — сказал Гаджиев «СЭ».

В августе 2022 года 32-летний Эдвардс нокаутировал Камару Усмана на турнире UFC 278 и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

Их реванш прошел в марте 2023-го в турнире UFC 286. Эдвардс победил решением большинства судей.

На счету Эдвардса 22 победы и 3 поражения, 1 поединок с участием бойца признан несостоявшимся.

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