Гаджиев — о победе Дудаковой: «Виктория может лучше! Но первые бои в UFC — большая эмоциональная нагрузка»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу россиянки Виктории Дудаковой над американкой Джин Ю Фрей единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

«Виктория может лучше! Но надо понимать, что первые бои в UFC — это всегда большая эмоциональная нагрузка. Простим ей не самый выразительный бой и поздравим с победой», — сказал Гаджиев «СЭ».

Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Для Дудаковой это вторая победа в UFC.