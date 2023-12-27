Гаджиев — о возможном бое между Гейджи и Махачевым: «Все, у кого выиграл Хабиб, уже неинтересны»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный бой между Джастином Гейджи (25-4) и Исламом Махачевым (25-1).

«Не считаю, что этот бой будет интересным. Гейджи свой чемпионский уровень продемонстрировал в бою с Хабибом. В борьбе с Исламом не будет ничего нового. Это легкий бой для Махачева, и в нем не будет никакого смысла. Все, у кого выиграл Хабиб, уже неинтересны», — сказал Гаджиев «СЭ».

Гейджи завоевал титул BMF, нокаутировав Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.