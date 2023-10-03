Камил Гаджиев: «Советую Чимаеву чуть более взвешенно относиться к каждому сказанному слову»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на то, что Хамзат Чимаев (12-0) отныне будет представлять не Швецию, а Объединенные Арабские Эмираты.

«Вообще, надо понимать разницу между сменой гражданства и сменой страны, которую ты представляешь, — начал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Это не всегда взаимосвязано, как и города — у тебя может быть прописка в Москве, а представляешь ты Ханты-Мансийский автономный округ, потому что тебе там кто-то платит за то, что ты их представляешь. Это абсолютно нормальное явление в спорте.

По большому счету даже не так и важно, какую страну он представляет. Он представляет весь мир смешанных единоборств. Но Швеция дала Хамзату очень много. В свое время эта страна стала для его семьи новой отправной точкой, страной, в которой они смогли жить, развиваться, Хамзат смог ходить в спортивный зал и стал тем, кем он стал. При этом есть еще родная Чечня, Россия — место, откуда он родом, место, где его любят, где для него сейчас много делают, а есть еще Объединенные Арабские Эмираты с претензией на центр исламского мира. Хамзат Чимаев — мусульманин, там часто бывает, поэтому ничего удивительно в том, что он завтра выйдет под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, нет.

Я просто хочу посоветовать Хамзату не спешить с высказываниями, чуть-чуть более взвешенно относиться к каждому сказанному слову, потому что сейчас он уже слишком большой, и каждое слово могут неправильно интерпретировать. А так... просто болеем за этого пацана. Хамзат — газуй!»

Чимаев свой следующий бой проведет против бразильца Пауло Косты (14-2). Поединок состоится в рамках среднего веса и станет со-главным событием турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.