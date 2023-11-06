Камил Гаджиев: «Дудакова — мой герой, Маваши — не мой герой»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал конфликт между артистом Мишей Маваши и бойцом UFC Викторией Дудаковой (8-0).

«Очень сложный конфессиональный спор, — начал Гаджиев на YouTube-канале KAMIL TIME. — Я слышал, как представители ислама обвиняли одного человека в том, что он изменил религию ислам и называли его предателем. Я слышал не раз, как православные обвиняли бывшего православного в том, что он принял ислам и называли его предателем. Я стараюсь эти темы не комментировать, потому что здесь, что бы ты ни сказал, наживешь себе критику. Я просто не хочу разжигать межнациональную, межконфессиональную рознь, потому что когда человек с аудиторией — я себя справедливо таковым считаю — делает подобные высказывания, он создает импульс. Этот импульс не очень здорово обрабатывается и выходит еще дальше. И пошло-поехало, разборки, до стрельбы доходило, до смертоубийства. Поэтому я всегда очень аккуратен в этих высказываниях.

Но я согласен с Дудаковой. Она делает ключевые вещи для страны, в непростое время выходит под хорошую песню, выступает, побеждает, делает безусловно хорошие вещи для страны. Не так хорошо знаком с творчеством Миши Маваши, но не уверен, что он безусловно хорошие вещи делает, потому что он делает точно хорошие вещи для себя, для своей популярности, для своего движения «Северный человек», но это далеко не хорошо для многих, потому что со многими он в перепалке. Дудакову подверг критике, она же Маваши не критиковала до того, пока он ее не трогал, поэтому Дудакова — мой герой, Маваши — не мой герой».

Ранее Маваши обвинил Дудакову в предательстве, посчитав, что она сменила веру и приняла ислам. В ответ на это обвинение, Дудакова заявила, что Маваши не имеет права высказываться на такие темы, так как он «бывший наркоман, родившийся в Казахстане». Она также отметила, что предатели — это те, кто пытается расколоть общество в такой непростой момент.