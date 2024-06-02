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Сегодня, 10:01

Камил Гаджиев: «Мне кажется, Махачев дальше пойдет в категорию 77 килограммов и за вторым поясом»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» победу россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в главном поединке на турнире UFC 302.

«Победа знаковая. Ислам мог заканчивать бой в первой раунде, а в третьем и четвертых раундах у него возникали проблемы, потому что он замедлился. Мне кажется, причина в том, что он много сил оставил в первом раунде. Но в пятом он нашел в себе силы, чтобы закончить бой досрочно. Это было принципиально поставить точку удушающим приемом. Это и есть настоящий чемпион! При этом мне кажется, что Ислам дальше пойдет в категорию 77 килограммов и за вторым поясом, это будет по-настоящему эпично», — сказал Гаджиев «СЭ».

Поединок в легком весе завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Российский боец в третий раз защитил пояс чемпиона в легком весе.

Ислам Махачев
Камил Гаджиев
UFC
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