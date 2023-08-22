Камил Гаджиев — о решении Кевина Джонсона взять российское гражданство: «Это фарс»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев не впечатлен решением бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Кевина Джонсона взять российское гражданство.

«Недавно мне звонили и спрашивали, как я к этому отношусь... Да никак я к этому не отношусь — это фарс. Ну, молодцы, одним американцем меньше, одним россиянином больше. Хорошо? Да, хорошо. Важно это? Да нет, конечно же, неважно.

Честно говоря, если бы какой-то действующий спортсмен, крутой американец, который рвет рейтинги, заявил, что он берет российский паспорт — вот это было бы круто. А когда очередным россиянином становится человек, которому уже прилично за сорок, это кроме улыбки у меня лично ничего не вызывает. Только не обвиняйте меня в отсутствии патриотизма, но я думаю, что многие со мной согласятся. Это тоже шоу», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Джонсон проиграл в бою с 24-летним Марком Петровским 19 августа на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок прошел шесть раундов и закончился решением большинства судей (60-54, 57-57, 60-54).