Камил Гаджиев рассказал, почему Чимаеву будет тяжело драться с Адесаньей

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что девятому номеру рейтинга UFC в среднем весе Хамзату Чимаеву (13-0) будет тяжело драться с экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3) в пятираундовом поединке.

«Чимаев намекает на бой с Адесаньей. Классная история. Но я слышал, что Адесанья как будто бы отдыхает от боев, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Но в целом это было бы, конечно, очень крутое событие. И, несмотря на то,что Адесанья как будто бы не в лучшей форме, как будто бы на паузе, для Хамзата это был бы очень сложный бой. Объясню почему. Потому что этот бой был бы главным и, как следствие, пятираундовым. А я уже говорил, я пока что не уверен в том, что Хамзат готов к пятираундовым конкурентным боям. Но давайте посмотрим, он тоже развивается, тоже меняется.

Я недавно видел мастер-класс Бувайсара Сайтиева, а позанимавшись с Бувайсаром Сайтиевым, получив от него какую-то науку, ты все равно выходишь на следующий уровень. Поэтому, возможно, Хамзат уже на следующий уровень и вышел. Успел прибавить даже после боя с Усманом".

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.