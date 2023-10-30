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Сегодня, 11:43

Камил Гаджиев: «Аспиналл — фаворит в бою с Павловичем»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла (13-3) фаворитом в противостоянии с Сергеем Павловичем (18-1).

«Это было очевидно, я так и думал, что Павлович с Аспиналлом подерутся за временный пояс, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Потом будет примерно следующее: Джонс будет дальше бездействовать, Миочич никому не нужен, и, скорее всего, пояс, который разыграют Павлович с Аспиналлом, станет регулярным, то бишь постоянным. По сути, ребята сейчас дерутся за звание первого номера в мире.

Кто выиграет? Вот здесь большой вопрос. Павлович — это сильные руки, уверенность в себе, действительно могучее здоровье. Аспиналл — это хороший геймплан, хорошая борьба, и поэтому я предположу, что с небольшим перевесом Аспиналл пока фаворит. Просто я видел в исполнении Аспиналла какие-то более продуманные поединки, чем в случае с Серегой. Конечно, если Серега навяжет свой бой, если он не подпустит Аспиналла и будет бить, то Аспиналл от этих ударов упадет. Но у меня есть предположение, что у Аспиналла тоже есть свои аргументы, и эти аргументы он показывал в бою с [Александром] Волковым".

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.

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