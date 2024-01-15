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Сегодня, 12:04

Камил Гаджиев: «Анкалаеву не дадут бой за титул»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что UFC не заинтересована в том, чтобы Магомед Анкалаев (18-1) был чемпионом лиги.

«Я считал и продолжаю считать Уокера очень средним бойцом, — начал Гаджиев на своем YouTube-канале. — И этот бой — очередное тому подтверждение. О чем человек думал, выступая в пятираундовом поединке? Вымахался, много бил ногами, вертуханы крутил непонятные. И такое чувство, что во втором раунде уже искал пятый угол. Как итог, рухнул от хорошего, крепкого, но, может быть, даже не столь нокаутирующего удара и уже больше не вставал. То есть рад был проиграть, скажем так. Это не умаляет заслуг Анкалаева, который молодец, отлично подготовился.
Что дальше? Дадут ли Анкалаеву титульный бой? Мне кажется, что нет. Этот вывод я сделал, послушав Дану Уайта, который не так давно критиковал Анкалаева. И он таким образом, как будто бы забегая вперед, глядя за спину Уокера, давал понять: «Поклонники Анкалаева, пока не ждите для него титульного боя». Тем более что есть, например, [Джамал] Хилл, а Анкалаева можно погнать по второму кругу, можно, например, подраться с [Иржи] Прохазкой.
Боюсь, что вот эта титульная гонка может здорово измотать Магу, когда ты долго-долго ждешь и в итоге тебе дают этот титульный шанс. Что-то может пойти не по плану. Надеюсь, что у него с психикой и терпением все в порядке. На что еще важно обратить внимание? Посмотрите послужной список Магомеда Анкалаева. Мы с Вадимом Тихомировым сегодня обсуждали итоги его боя. Вадик сказал интересную вещь: «Обрати внимание, он никогда не выигрывал приемами». Это удивительно. То есть с борьбой у него, конечно, все в порядке. Дагестанец как-никак, наверняка в детстве боролся. Но не грэпплер, по всей видимости, нет приемов. Это не очень хорошо, потому что в важных боях нужно всячески угрожать, и одной ударной техники может не хватить. В общем, очень интересно, как дальше UFC поступит с Магомедом, с его карьерой».

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Источник: YouTube-канал Камила Гаджиева
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