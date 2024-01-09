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Сегодня, 13:37

Камил Гаджиев: «Царукян не победит Махачева»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев не согласен с мнением Армана Царукяна (21-3), который заявил, что нокаутирует Ислама Махачева (25-1) в первом раунде.

«Царукян говорит, что его прогресс выше, чем у Ислама, и что он нокаутирует Ислама в первом раунде — начал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Да, его [Царукяна] прогресс более очевиден. Почему? Просто потому, что у них разный возраст. Чем ты моложе, чем ты меньше в MMA себя представляешь, тем больше твой прогресс. Да, Ислам в последние два-три года, с момента, как он стал чемпионом, прогрессирует. Есть какой-то ярко выраженный прогресс? Нет, потому что он и два года назад был мастером. Нокаутирует ли Арман Ислама? Нет, не нокаутирует. И я уже не раз на эту тему высказывался. И не выиграет он у Ислама, но будущим чемпионом UFC, скорее всего, станет. Произойдет это, когда Ислам уйдет в 77 килограммов. Арману нужно еще полгода-год, чтобы полностью освоиться, и, я думаю, он в этом весе сможет доминировать».

Царукян следующий бой проведет против экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (34-9). В случае победы Царукян встретится с Махачевым.

Источник: YouTube-канал Камила Гаджиева
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