Камил Гаджиев: «Махачев — боец года из России»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что именно чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) является лучшим российским бойцом 2023 года.

«Андрей Корешков назвал Романа Копылова бойцом года из России? На мой взгляд, боец года из России — это Ислам Махачев, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Кто-то скажет, что я субъективен, мы земляки, но даже на бумаге со мной надо соглашаться: две защиты чемпионского пояса — это нереальный уровень. Один очень тяжелый бой, второй — очень крутой. Две защиты [титула]. Ислам — номер один в рейтинге pound-for-pound, а Андрей Корешков предположил, что не он первый номер в российском рейтинге этого года. Не совсем логично.

Но я думаю, что Андрюха имел в виду — и я в этом согласился бы с ним, — назвав Копылова самым прогрессирующим бойцом России, то есть кто в этом году выстрелил, если брать год как отрезок, и в этом году самый, наверное, динамичный путь прошел Копылов. Здесь я с ним полностью согласился бы, если бы речь шла именно об этом».

Махачев в реванше c Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.