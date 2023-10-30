Камил Гаджиев ведет переговоры о бое Шлеменко с Бикревым в марте 2024-го

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что бой между экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко (63-15) и чемпионом AMC Fight Nights Дмитрием Бикревым (13-3) может состояться в следующем году.

«Бикрев жестко высказался в адрес Шлеменко, сказал, что старый моросит. Вы мое мнение знаете, я считаю, что легенд трогать не надо. Это выражение «старый моросит» в отношении Сани Шлеменко я считаю некорректным. Что-нибудь другое можно было бы сказать, а что касается переговоров на счет их поединка, — да, я их веду. Я бы хотел, чтобы Шлеменко и Бикрев подрались. Они по весовой категории могут договориться, по деньгам надо разговаривать. Когда? В марте», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Шлеменко следующий бой проведет против Александра Илича (15-5) в декабре в лиге RCC.