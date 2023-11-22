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Сегодня, 11:11

Камил Гаджиев заявил, что провел бы спарринг с Клименко

Виктория Кравченко
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о возможности спарринга с главой RCC Николаем Клименко.

«Можем поработать. Я видел, что Николай Клименко боксировал с Магомедом Исмаиловым. Есть один нюанс, на который хочется обратить внимание. Когда я занимался спортом, то не был сильно технически оснащен. Где-то может школы не хватало: я же не боксер, не кикер. Но очень плотно бил.

Мне мой тренер Николай Елесин, говорил, чтобы я работал полегче. А я не могу полегче, потому что иначе меня будут обыгрывать за счет габаритов. Поэтому нам с Николаем нужно обсудить условия, чтобы это не выглядело так, что мы трогаем друг друга. У меня не так много опыта таких спаррингов, но я готов», — сказал Гаджиев.

Ранее Шлеменко попросил не ставить Сарнавского в кард турнира RCC 15 декабря.

 
 
 
Источник: https://sport24.ru/mma/news-598191-kamil-gadzhiyev-yaby-provel-sparring-s-klimenko
Камил Гаджиев
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