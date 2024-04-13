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Сегодня, 16:00

Кард UFC 300: какие бои пройдут на турнире 14 апреля

Турнир UFC 300 пройдет на арене T-Mobile Arena 14 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джамал Хилл.
Фото Global Look Press
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14 апреля в спортивном комплексе T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США) состоится турнир UFC 300. Вечер смешанных единоборств начнется с прелимов в 01.00 по московскому времени, основной кард стартует в 05.00 мск. «СЭ» публикует кард турнира.

Кард UFC 300:

Алекс Перейра — Джамал Хилл (главный бой)

Чжан Вейли — Янь Сяонань (со-главный бой)

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Иржи Прохазка — Александр Ракич

Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг

Бо Никал — Коди Брендедж

Дейвесон Фигередо — Коди Гарбрандт

Холли Холм — Кайла Харрисон

Содик Юсуфф — Лиего Лопес

Джессика Андрадэ — Марина Родригес

Бобби Грин — Джим Миллер

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Алекс Перейра
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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