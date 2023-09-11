Каролина Ковалькевич подерется с Дианой Белбитой 7 октября на UFC Fight Night 229

37-летняя полячка Каролина Ковалькевич (15-7) проведет следующий поединок против 27-летней румынки Дианы Белбиты (15-7) 7 октября на UFC Fight Night 229 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает ESPN MMA.

Ковалькевич идет на серии из трех побед. В прошлом бою она одолела Ванессу Демопулос (9-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Поединок состоялся 20 мая на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Белбита провела в UFC пять поединков, два из которых выиграла. В прошлом бою она победила Марию Оливейру (13-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Поединок состоялся 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.